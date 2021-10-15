МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в обоснованности обвинений в адрес России и "Газпрома", якобы спровоцировавших рост цен на газ в Европе. Об этом он заявил в интервью РБК. В США призвали Россию сделать больше для европейской энергобезопасности

Ранее на Западе ряд сил выступили с обвинениями в адрес Москвы, что она спровоцировала трудности на европейском рынке газа, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию "Северного потока 2".

"Я считаю, что это не соответствует действительности. Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом", — подчеркнул Хармс.

По его словам, сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России, добавил он.

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