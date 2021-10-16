БЕЛГРАД, 16 окт — ПРАЙМ. Российская сторона предложила Сербии формулу расчета стоимости газа, согласно которой 1 тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, что неприемлемо для Сербии и станет предметом обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил сербский лидер Александр Вучич. В Сербии уверены в заключении нового газового контракта с Россией

В пятницу Вучич заявил, что предварительная дата встречи с президентом России намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену газа для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?… Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — заявил Вучич в эфире TV Prva.

"Мы просим: пусть 70% цены газа рассчитывается по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости. Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать, люди, даже это", — подчеркнул Вучич.

По его данным, в газохранилищах Сербии сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

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