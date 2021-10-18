МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство Великобритании объявит о планах финансирования новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа Net Zero, сообщает газета Telegraph. Великобритания поможет развивающимся странам перейти к чистой энергетике

В ближайшее время правительство представит долгожданный проект, с помощью которого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует выполнить свое обещание снизить углеродные выбросы в стране до "чистого нуля" к 2050 году. Он будет включать в себя как отказ от загрязняющих окружающую среду автомобилей, так и внедрение более экологичного отопления в домах.

По данным газеты, большую часть государственного финансирования получит АЭС Sizewell C энергетической компании EDF Energy. В случае одобрения правительством она будет обеспечивать около шести миллионов домов низкоуглеродной энергией в течение примерно 60 лет.

"Ядерная энергетика должна играть ключевую роль, поскольку мы работаем над созданием мощного отечественного энергетического сектора, чтобы и дальше снижать нашу зависимость от ископаемого топлива и колебаний цен на газ во всем мире", — приводит газета слова представителя правительства.

Как сообщает Telegraph, окончательное решение по финансированию АЭС должно быть принято до истечения срока полномочий действующего правительства и парламентских выборов 2024 года.