МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в ноябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 77 тысяч баррелей в день, или на 0,9%, до 8,219 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча на бассейне Permian вырастет на 62 тысячи баррелей, до 4,888 миллиона баррелей в день, на месторождении Niobrara — на 8 тысяч, до 602 тысяч, на Appalachia — на 1 тысячу, до 119 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысяч баррелей в день.

Прогнозируется, что добыча на месторождении Eagle Ford вырастет на 1 тысячу баррелей, до 1,077 миллиона баррелей в сутки, на Anadarko — снизится на 1 тысячу, до 362 тысяч баррелей в день, считают в EIA. Ожидается, что на месторождении Bakken добыча увеличится на 6 тысяч, до 1,137 миллиона баррелей в сутки.

Также EIA ожидает в ноябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 257 миллионов кубических футов, до 87,924 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в сентябре сократилось по сравнению с августом на 241, до 5385.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.