МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Экспорт нефти сорта ВСТО из России вырастет в 2021 году на 4% в связи с постепенным ростом добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и ремонтами на НПЗ в Восточной Европе. Такой прогноз международного ценового агентства Argus представила руководитель отдела рынка нефти в России и СНГ Argus Диана Мухаметзянова. Нефть дорожает на ожиданиях по спросу в свете энергетического кризиса

"Отгрузки смеси ВСТО из порта Козьмино (Приморский край — ред.) в текущем году, как ожидается, повысятся на 4% по сравнению с прошлым годом, как минимум до 34,3 миллиона тонн. Это выше, чем обновленный прогноз "Транснефти", оператора трубопровода, который был установлен на уровне 32,7 миллиона тонн", — сказала Мухаметзянова на подкасте Argus о мировом рынке нефти.

При этом в четвёртом квартале, ожидают в агентстве, экспорт ВСТО уменьшится на 1% по сравнению с показателем третьего квартала, до 8,7 миллиона тонн. Но Мухаметзянова уточнила, что на самом деле отгрузки могут оказаться выше, учитывая, что только в октябре-ноябре планируется экспортировать 6,2 миллиона тонн.

"Помимо увеличения общих объемов нефтепроизводства (в рамках ОПЕК+ — ред.), рост экспорта смеси ВСТО объясняется масштабными профилактическими ремонтами на НПЗ в Восточной Европе. Производители стремятся максимально нарастить экспортные отгрузки смеси ВСТО, продажи которой более прибыльны, чем Urals", — объяснила Мухаметзянова наблюдающуюся динамику.

Легкая малосернистая нефть сорта ВСТО экспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и отгружается через дальневосточный порт Козьмино (оператором выступает "Транснефть"). Основной объём ВСТО направляется на китайские НПЗ.

Экспортируют нефть сорта ВСТО из порта Козьмино пять российских компаний: "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Лукойл" и "Концепт Ойл", которая в основном агрегирует объемы независимых производителей и составляет партии для экспортных отгрузок.