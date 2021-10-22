МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен, говорится в заключениях саммита по теме энергетики.

"Европейский совет приглашает Еврокомиссию изучить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами ETC", — говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

В декабре лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее.