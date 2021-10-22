КИШИНЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах о поставках российского газа в республику на сегодняшний день обсуждается только экономическая сторона вопроса. Эксперт оценила возможности Молдавии преодолеть энергокризис

"Переговоры с "Газпромом" продолжаются, поэтому я не могу предоставить много деталей, чтобы не влиять на процесс. Мы настаиваем на том, чтобы дискуссии были сосредоточены исключительно на экономическом направлении, обсуждаем цены, объемы, сроки и т.д",- заявила Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1, отметив, что правительство не хочет поднимать политические вопросы.

Премьер добавила, что молдавская сторона пытается вести переговоры с Россией прагматично и надеется на подписание долгосрочного контракта.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе.