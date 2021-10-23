КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее страна всегда пользовалась российским газом, а ситуацию с закупкой "европейского" газа назвала "большим обманом". Зеленский предложил "Газпрому" скидку на транзит газа сверх контракта

Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. В Киеве заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.

"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", – цитирует Тимошенко сайт телеканала "Наш".

По ее словам, "никакого европейского газа не было, они сделали фиктивную трубу, но газ шел русский".

"Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника… Президент изменился, а вся политика, которая делалась извне в отношении Украины и внутри, осталась такой, как она была", — добавила она.

По словам Тимошенко, газа сейчас на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.

"Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать НАК "Нафтогазу" за то, что кто-то протупил летом? Это тупость". – добавила она.

Ранее Тимошенко заявила, что "Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа на Украине и завышенными тарифами ЖКХ.

Читайте также:

На Украине хотят "определить спецусловия" для транзита допобъемов газа