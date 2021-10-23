МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. "Газпром" создает в российских подземных хранилищах исторически рекордный оперативный резерв газа — 72,6 миллиарда кубометров, сообщает компания. Премьер Молдавии прокомментировала переговоры с "Газпромом" по газу

"Газпром" отмечает, что наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса — при этом с учетом фактических погодных условий в России и европейских странах месяц март следует относить к зимнему периоду.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. "Сейчас "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 миллиарда кубометров", — говорится в релизе.

С учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении показатель равен 73,824 миллиарда кубометров.

"Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров", — отмечает компании. С учетом белорусских и армянских ПХГ это 887,9 миллиона кубометров.

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