МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Обычные россияне вряд ли получат выгоду от высоких мировых цен на газ, рассказал "МК" ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. На Украине оценили возможности транзита газа в Европу

Он напомнил, что темпы мировой инфляции постоянно ускоряются. "С одной стороны, в этом году, по оценкам американского рейтингового агентства Fitch, российский бюджет может заработать на высокой экспортной стоимости нефти и газа почти 125 миллиардов долларов, что окажется на 50 миллиардов долларов больше соответствующей прибыли прошлого года", — сказал он.

В свою очередь, международные резервы России достигли исторически рекордного уровня в 618 миллиардов долларов. В случае полного отсутствия экспортных доходов, такая сумма станет большой подушкой безопасности примерно на полтора года спокойной жизни, тогда как аналогичные финансовые резервы США, Германии и Великобритании позволяют гарантировать лишь два полноценных месяца жизни без экспорта, отметил Масленников.

"Впрочем, преимуществ в этой связи наша страна вряд ли получит. При целевом уровне в 4%, годовая инфляция в России уже превысила 7%. И ее главная опасность не в непосредственном росте цен на определенные товары, а в том, что инфляционные темпы грозят сохраниться довольно продолжительное время. В связи с тем, что личная потребительская корзина рядового потребителя может дорожать быстрее официальной инфляции, даже рекордные экспортные доходы превращаются в сознании обычных граждан из финансового резерва в денежную обузу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, дополнительные доходы от нефтегазовой премии можно распределить на социальные нужды. Профицит текущего счета платежного баланса России за девять месяцев этого года превысил 82 миллиарда долларов. "Это, безусловно, положительный момент — деньги пойдут в финансовый резерв. Однако темпы роста отечественной экономики прогнозируются вдвое меньше инфляционной динамики", — указал Масленников.

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