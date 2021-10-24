МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Странам Европейского союза, чтобы "противостоять" России на рынке энергоносителей, нужно начать покупать газ вместе, а не по отдельности — такое мнение высказал журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt. Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

По его мнению, это актуально на фоне повышения цен на газ в Европе

"Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа для противостояния доминирующему поставщику на рынке, то есть России", — пишет Хервартц.

Журналист уточняет, что европейские политики уже рассматривают такую перспективу.

"Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе", — отметил он.

Он добавил, что увеличит "независимость" от России более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.

Журналист также выступил за интеграцию европейской газовой инфраструктуры — объединение трубопроводов и сооружение общих хранилищ.

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