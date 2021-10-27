МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. XXVI Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана-2021" открывается в среду в Ашхабаде, сообщает сайт нефтегазовой отрасли Туркмении. Объем торговли России и Туркмении превысил миллиард долларов

В сообщении отмечается, что в работе форума, который пройдет 27-28 октября в гибридном формате, выразили желание принять участие представители около 100 компаний, международных организаций и банков из 32 государств мира.

Организаторами конференции выступают госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и госкорпорация "Туркменгеология" в партнерстве с хозяйственным обществом "Туркмен Форум" и при поддержке британской компании Gaffney, Cline & Associates.

"В рамках конференции состоится обмен мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества в нефтегазовой сфере и реализации совместных инвестиционных проектов. Одну из её сессий, посвящённую теме низкоуглеродной энергетики, планируется организовать с помощью телемоста с Всемирной выставки "EXPO-2020", проходящей в городе Дубай (ОАЭ)", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в работе конференции примут участие руководители и представители ТЭК Туркменистана и ведущих иностранных нефтегазовых компаний, организаций и финансовых институтов.

Организаторы отмечают, что в связи с ограничениями на международные поездки, форум будет проходить в гибридном формате посредством организации онлайн-трансляций на платформе Zoom Professional.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.