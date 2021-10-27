ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Высокие мировые цены на нефть при нынешней динамике сохранятся примерно до третьего или четвертого квартала 2022 года, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон. Эксперт рассказал, поможет ли "Северный поток 2" разрешить энергокризис

"Если у нас сохранится текущая политическая среда, при которой люди, в особенности инвесторы, и институты сомневаются, стоит ли инвестировать средства в нефтедобычу, то мы будем наблюдать высокие цены на нефть в течение долгого времени — вероятно, в течение пары лет", — сказал Ситтон.

По его словам, снижение стоимости черного золота отчасти будет зависеть от того, смягчится ли риторика администрации президента Джо Байдена в части углеводородов и развития "зеленой энергетики". Как полагает Ситтон, Байден и его команда понимают, что чрезмерно высокие цены на бензин не позволят президенту-демократу переизбраться на новый срок в 2024 году.

"Я думаю, они осознают, что создали проблему, каким-то образом спровоцировали эти события. Выборы президентов абсолютно завязаны на ценах на бензин. Если Байден попытается переизбраться через два года, а галлон будет стоить по пять долларов, то его ждут неприятности", — указал бывший комиссар нефтяного регулятора Техаса.

Эксперт выразил мнение, что снижения цен на нефть на мировых рынках стоит ожидать примерно через год. "На мой взгляд, это случится во второй половине следующего года. Я считаю, что в третьем или четвертом квартале 2022 года мы начнем наблюдать какое-то снижение", — спрогнозировал Ситтон.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.

Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.