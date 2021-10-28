МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в январе-сентябре 2021 года получила консолидированную чистую прибыль в 10,463 миллиарда долларов против убытка в аналогичном периоде прошлого года в 8,239 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Shell получил в январе-сентябре прибыль против убытка год назад

Выручка TotalEnergies за девять месяцев увеличилась на 41,6%, до 145,515 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию составила 3,77 доллара против убытка в 3,22 доллара годом ранее.

В третьем квартале консолидированная чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 26 раз, до 4,752 миллиарда долларов. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении выросла в 1,6 раза и составила 54,729 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию была на уровне 1,72 доллара против 0,04 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией за девять месяцев 2021 года составил 2,808 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3% ниже показателя за такой же период прошлого года. По итогам квартала показатель вырос в годовом выражении на 4%, до 2,814 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания отмечает, что рост добычи во втором квартале связан в том числе с увеличением добычи в рамках ОПЕК+.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.