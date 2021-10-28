МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" получил обращение польского концерна о снижении цен на газ и в настоящее время изучает его, сообщила российская компания. В "Газпроме" рассказали о дополнительных поставках газа в Европу

"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", — говорится в релизе.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG ранее в четверг сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.