"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", — говорится в релизе.
Польский нефтегазовый концерн PGNiG ранее в четверг сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.
https://1prime.ru/energy/20211028/835067302.html
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