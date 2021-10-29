МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия в августе поднялась на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 24,637 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Цены на нефть вернулись к росту

За месяц поставки нефти и нефтепродуктов из России в США увеличились на 4,4%. Первое место по-прежнему занимает Канада, чьи поставки выросли в августе на 1,4%, до 131,257 миллиона баррелей. Мексика опустилась на третье место, поставив в отчетном месяце 22,164 миллиона баррелей, что на 16% меньше, чем в июле. Четвертое место сохраняет Саудовская Аравия, которая поставила в США 14,599 миллиона баррелей против 14,016 миллиона месяцем ранее.

По уровню поставок нефти Россия в августе осталась на четвертом месте (9,636 миллиона баррелей, рост на 10,1%). Канада сохранила первое место в отчетном месяце — ее поставки в США сократились менее чем на 1% — до 113,865 миллиона баррелей. Второе место по-прежнему занимает Мексика, которая поставила 18,854 миллиона баррелей (снижение на 9,4%), на третьем — Саудовская Аравия с поставками в 11,07 миллиона (рост на 5,7%).

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в августе снизился к июлю на 1% — до 8,712 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — вырос на 2,9%, до 8,897 миллиона в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце сократился на 2,5% — до 6,237 миллиона баррелей в сутки, экспорт — увеличился на 11%, до 2,996 миллиона в сутки.