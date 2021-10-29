МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Новый контракт с Молдавией, который заключен 5 лет, защищает интересы "Газпрома" как поставщика, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт объяснил, почему "Газпром" не спешит заполнять свои ПХГ в Европе

"Газпром" и "Молдовагаз" в пятницу продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.

"Пятилетний контракт означает защиту интересов "Газпрома", как поставщика, а долги там настолько очевидные, что проблем с аудитом в российской компании, видимо, не ожидают", — сказал Гривач.

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии заявило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. При этом Молдавия и "Газпром" достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании "Молдовагаз" и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета.

Эксперт отмечает, что, как и всякая договоренность, итог переговоров "Газпрома" и Молдавии стал плодом компромисса.

"У России была очень сильная позиция на этих переговорах, но в то же время и потребность не злоупотребить этой силой, так как на кону были жизни людей, и в Молдавии, и в дружественном Приднестровье. Кроме того, "Газпрому" принадлежит контрольный пакет "Молдовагаза", — заключил Гривач.

"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового трехлетнего контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение долгое время не завершалось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, где цены на газ формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой хотела добиться для себя Молдавия в новом контракте, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром".

В итоге, "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября, когда истекло соглашение от 2008 года, подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года контракта на поставку российского газа. Однако, "Молдовагаз" уже 6 октября сообщила, что потребление газа в республике временно превышает поставки топлива из РФ. Затем 22 октября парламент страны ввел в республике режим ЧП из-за энергетического кризиса. Переговоры же с "Газпромом" все это время продолжались, находясь на грани полного прекращения экспорта газа из РФ в Молдавию с 1 ноября.