МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение информацией о полученной "Газпромом" прибыли за девять месяцев 2021 года. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в ноябре

По данным "Газпрома", его чистая прибыль по РСБУ за этот период составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее. Выручка увеличилась на 53,6% — до 4,215 триллиона рублей.

""Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев", — отметил Макогон в своем Facebook.

По его мнению, такого результата российской компании удалось добиться "за счет европейских потребителей", злоупотребляя "доминирующим положением". Макогон обвинил "Газпром" в создании "искусственного энергетического кризиса в Европе", такая политика якобы привела к росту цен на газ в Европе.

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