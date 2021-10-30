МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей, при этом "Газпром" полностью выполняет заявки европейцев, прокомментировали РИА Новости в компании. Глава "Молдовагаза" заявил, что впереди еще много работы с "Газпромом"

Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в субботу утром упала с 400 тысяч кубометров в час до нуля, а следом перешла в реверсный режим — с запада на восток, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. При этом в пятницу прокачка достигала максимально почти миллиона кубометров в час, а к концу дня в среднем была на уровне чуть выше 450 тысяч кубометров.

"Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", — прокомментировали в пресс-службе компании прокачку по "Ямал-Европе".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz, управляется газотранспортным оператором Gaz-System.