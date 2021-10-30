ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил коллегам из стран G20 о необходимости иметь "адекватное" предложение топлива на мировом рынке в условиях глобального перехода к экологически чистым источникам энергии, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Путин оценил кризисные явления на энергетических рынках

Тема дефицита топлива и растущих цен на него обсуждалась на саммите "двадцатки" в Риме.

"(Президент) подчеркнул, что нам необходимы адекватные поставки в этот момент, когда мы совершаем растянутый во времени переход к безуглеродной экономике", — цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.