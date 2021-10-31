Путин: доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40%, с учетом газа - 86%
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. С учетом использования газа доля составляет около 86%, отметил глава государства, выступая на саммите G20 по видеосвязи.
"Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%", — заявил Путин.
По словм президента, РФ выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, реализуя сокращение выбросов углекислого газа, модернизируя электроэнергетику и уменьшая выбросы попутного газа при нефтедобыче.
"Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и "парижскому соглашению", — сказал Путин.
Углеродная нейтральность в РФ должна быть обеспечена к 2060 году, указал президент. Такую возможность дает принятие новой программы по повышению энергоэффективности экономики РФ до 2035 года.
Путин также призвал наращивать поглощение углекислого газа в мире, отметив, что РФ для этого будет применять новые агротехнологии. Президент отметил поглощающий потенциал лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот.
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