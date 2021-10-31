МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Один человек погиб и пятнадцать получили ранения в результате взрыва на газопроводе компании Pemex в центральном мексиканском штате Пуэбла, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В Мексиканском заливе загорелся нефтепровод

"К несчастью, один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. С 2:30 были мобилизованы 1396 сотрудников всех служб гражданской защиты", — написал политик в своем блоге в Twitter.

По информации местных властей, взрыв на участке трубопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан в результате незаконной врезки для забора газа. Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия — там обвалились несколько жилых домов.

Среди госпитализированных — четверо подростков, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил в ходе пресс-конференции глава минздрава штата Хосе Мартинес.

Губернатор штата Пуэбла Мигель Барбоса заявил, что пострадавшие и семьи погибших получат компенсации, пострадавшие жилища будут восстановлены, а виновные в инциденте будут найдены и наказаны по закону.