МЕХИКО, 24 мая — ПРАЙМ. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex выкупила долю Shell в нефтеперерабатывающем заводе Deer Park в Техасе и теперь владеет 100% акций компании, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Рад сообщить, что Pemex приобрела у компании Shell акции нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, 50% акций в дополнение к 50%, которыми она уже владела. Таким образом, теперь у нас есть новый НПЗ", — сообщил он на своем канале в Telegram. Цены на нефть растут на оптимизме вокруг прогнозов спроса

Предприятие в Хьюстоне способно перерабатывать 340 тысяч баррелей нефти в сутки, это восьмой НПЗ в составе Pemex. Стоимость покупки составила 600 миллионов долларов, по словам президента, для финансирования сделки Pemex не прибегала к внешним заимствованиям.

"Мы (правительство Лопеса Обрадора в начале срока — ред.) получили шесть НПЗ, и собираемся оставить после себя восемь. Таким образом мы сможем прекратить закупки бензина за границей. Pemex будет перерабатывать всю сырую нефть в бензин и дизельное топливо, к 2023 году мы будем самодостаточными", — сказал президент. Дерипаска предрек скорый конец эпохи нефти и газа

По результатам прошлого квартала средний уровень добычи сырой нефти и конденсата у Pemex составил 1,715 миллиона баррелей в сутки, в планах компании на текущий год добыча должна достичь 2,069 миллиона баррелей — это уровень, заданный администрацией президента как "разумная" планка производства.

Текущий объем переработки нефти в Pemex составляет 747 тысяч баррелей в день. Для того чтобы перерабатывать весь объём добычи компания реконструирует шесть действующих НПЗ и строит один новый в штате Табаско.