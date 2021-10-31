МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется ОПЕК. Какими будут цены на нефть на следующей неделе

"Цены на бензин, конечно, основаны на положении на мировом нефтяном рынке, который контролируется картелем. Этот картель — ОПЕК. ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов. Так что этот картель больше может сказать о том, что происходит", — заявила Грэнхолм в интервью NBC в ответ на просьбу прокомментировать рост цен на бензин.

По ее словам, топливная индустрия не может выйти из вызванного пандемией кризиса по щелчку выключателя. Она добавила, что рост цен показывает необходимость для США диверсифицировать поставки. Грэнхолм заявила, что согласно прогнозам, цены на бензин в США к началу декабря начнут падать. "Посмотрим, произойдет ли это на самом деле", — заявила министр.