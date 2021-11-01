КИЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Ухудшение отношений с Россией и Белоруссией ставит Украину на грань энергетического кризиса, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадим Рабинович. В Раде Литву и Молдавию обвинили в предательстве Украины

"В энергетической сфере – начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения", — заявил он в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

По его мнению, Киеву в сложившейся ситуации остается только "клянчить энергоресурсы" после того, как Украина "слезла с российской нефтяной, газовой и электрической иглы".

"Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?" — подчеркнул Рабинович.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабинету министров и областным государственным администрациям доложить о ситуации с энергоносителями для проведения отопительного сезона.