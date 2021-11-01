МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров, сообщается в Telegram-канале компании.

"За январь-октябрь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 422,6 миллиарда кубометров газа. Это на 15,8% (на 57,7 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 17,2%, или на 28,8 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".

ЗАПАСЫ ГАЗА В ЕС

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, ПХГ Украины — на 10,1 миллиарда кубометров меньше, сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом – минус 18,2 миллиарда кубических метров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 миллиарда кубических метров меньше уровня 2020 года", — говорится в сообщении компании.

ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 миллиарда кубометров, что на 10,4% (на 14,9 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", – указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%).

"К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", — добавляет "Газпром".

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