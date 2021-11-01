МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься, в то время как трейдеры ожидают от ОПЕК+ решения наращивать добычу не быстрее прежних планов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% — до 84,63 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,78%, до 84,22 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают ожидать очередное заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Участники торгов оценивают вероятность того, что альянс может пересмотреть условия договоренности в свете ситуации на рынке. В июле страны ОПЕК+ приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа.

"Похоже, что альянс попытается сопротивляться тому, чтобы принимать более жесткие меры, и будет придерживаться наращивания добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Общая склонность мировых трейдеров к оптимизму также поддерживает рост нефтяных котировок. В понедельник фондовые биржи Европы показывают рост в пределах 1%, а основные фондовые индексы США обновили исторические рекорды, при этом промышленный индекс Dow Jones (DJIA) впервые поднялся выше 36 тысяч пунктов.