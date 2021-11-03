МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Украинская энергетическая компания "ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений о причинах срыва балансировки энергосистемы и как следствие запроса аварийной помощи из Белоруссии, сообщается на сайте компании. СМИ: "Укрэнерго" планирует закупать энергию из Белоруссии и России

Ранее "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии из-за повышенной аварийности на энергоблоках ТЭС, ее ориентировочный объем составил около 3500 МВт·ч, компания обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины для проведения соответствующих проверок.

"ДТЭК Энерго" требует от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании о причинах срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси. ТЭС "ДТЭК Энерго" последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ. Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтеров "ДТЭК Энерго" энергосистема продолжает функционировать в условия искусственно созданного кризиса в государственной генерации", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "ДТЭК Энерго", несмотря на "беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, импортировал в страну более 300 тысяч тонн угля, оказав безоплатную поддержку государственным ТЭС". В ближайшее время компания ожидает еще четыре партии угля из США.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию в отношении недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это является попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", — заявили в компании.

Ранее пресс-служба министерства энергетики Белоруссии сообщила, что в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет. Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров.