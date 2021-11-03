МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. США построят в Румынии атомную электростанцию с малым модульным реактором, сообщил госдепартамент по итогам состоявшихся в Великобритании переговоров спецпредставителя США по вопросам климата Джона Керри и президента Румынии Клауса Йоханниса. Украина и Румыния одолжили газ Молдавии

Как говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента, Румыния, первой применяя американские инновации, делает первый шаг в технологическом скачке "по продвижению на пути к доступу к чистой и безопасной для климата энергии".

При этом в госдепартаменте заявляют, что инициатива стоимостью в "несколько миллиардов долларов" "демонстрирует мастерство США, создает тысячи рабочих мест в обеих странах, укрепляет энергетическую безопасность Европы и поддерживает высочайшие стандарты ядерной безопасности и ядерного нераспространения и, что особенно важно, является, будучи чистой энергией, ответом на проблему климата".

Также отмечается, что в регионе расположены 30 угольных электростанций, семь из которых в Румынии, поэтому SMR (малый модульный реактор) — оптимальное решение для замены этой базовой нагрузки с использованием большого числа уже имеющейся рабочей силы. О сроках проекта и подробностях пока не сообщается.