МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ за счет отказа от дополнительного наращивания добычи нефти, скорее, проявляет осторожность в условиях волатильного спроса на мировом рынке нефти, а не стремится к высоким ценам, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и ОПЕК в том, что цены на нефть и бензин повышаются именно из-за их отказа добывать больше нефти.

"Медленное наращивание добычи является скорее проявлением осторожности ОПЕК+ в условиях нестабильного спроса на фоне пандемии, нежели чем желание добиться чрезмерно высоких цен", — сказал Маринченко.

Он пояснил, что сейчас спрос на нефть практически восстановился до уровня до пандемии COVID-19, в то время как квоты стран ОПЕК и России в ноябре примерно на 4 миллиона баррелей в день ниже их потенциальной добычи — это создаёт на рынке искусственный дефицит и толкает цены вверх. Также спрос подогревают высокие цены на газ и рост загрузки электростанций, работающих на нефти и нефтепродуктах, добавил он.

По расчётам Fitch, с учётом всех издержек на добычу, транспортировку и другие расходы цена на нефть не должна превышать 50-60 долларов за баррель. В среду нефть марки Brent торгуется на уровне около 83 долларов.

"В итоге мы ожидаем, что ОПЕК+ примет решение нарастить добычу, чтобы сбалансировать рынок — текущая ситуация является неустойчивой и может привести к падению товарных запасов нефти до критически низкого уровня", — заключил он.