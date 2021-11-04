КИЕВ, 4 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия в ноябре ограничила поставки на Украину сжиженного газа до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов. Прокачка газа через "Ямал-Европу" в Германию возобновилась

Ранее Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС.

"Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов. Такое ограничение в ноябре не должно оказать существенного влияния на украинский рынок", — написал Герус в своем Telegram-канале.

По его словам, экспортеры традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре низкая активность по таким закупкам.

По данным украинской Консалтинговой группы А-95, поставки сжиженного газа за девять месяцев 2021 года на Украину из-за рубежа составили 1,14 миллиона тонн, что на 31 тысячу тонн или на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейшим поставщиком является торговая компания "Гран-При Ойл".