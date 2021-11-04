ГЛАЗГО, 4 ноя — ПРАЙМ. Более 20 стран взяли новые обязательства по поэтапному отказу от угольной энергетики в ходе 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, говорится в сообщении по итогам подписания соответствующих документов. ОПЕК+ решил увеличить добычу нефти в декабре

"Сегодня по меньшей мере 23 страны взяли новые обязательства по поэтапному отказу от угольной энергетики, в том числе пять из 20 крупнейших в мире стран, использующих угольную энергию", — отмечается в сообщении. Среди этих стран, в том числе, Индонезия, Вьетнам, Польша, Южная Корея, Египет, Испания, Непал, Сингапур, Чили и Украина.

Кроме того, указывается, что крупные международные банки обязуются прекратить всё международное государственное финансирование новых угольных электростанций к концу 2021 года. По меньшей мере 25 стран и государственных финансовых учреждений обязуются прекратить международную государственную поддержку сектора энергетики на ископаемом топливе к концу 2022 года.

Группа из 25 стран, включая Италию, Канаду, США и Данию, вместе с государственными финансовыми учреждениями также подписали совместное заявление под руководством Великобритании, в котором обязались прекратить международную общественную поддержку сектора энергетики на ископаемом топливе к концу 2022 года и вместо этого уделять приоритетное внимание поддержке перехода к чистой энергии.

"В совокупности это может привести к тому, что, по оценкам, государственная поддержка в размере 17,8 миллиарда долларов в год будет направлена не на ископаемое топливо, а на переход к чистой энергии", — отмечается в сообщении.

Кроме того, 28 новых членов, в том числе Чили и Сингапур, присоединились к крупнейшему в мире альянсу по поэтапному отказу от угля, а 20 новых стран, включая Вьетнам, Марокко и Польшу, обязались не строить новых угольных электростанций.

Отмечается, что за шесть лет, прошедших с момента принятия Парижского соглашения, число новых запланированных угольных электростанций в мире сократилось на 76%, что приравнивается к отмене создания более 1000 ГВт угольной генерации.