МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ решил продолжить наращивать добычу ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, помня о сезонном снижении спроса в текущем и следующем кварталах и учитывая сохраняющееся давление на рынок от пандемии коронавируса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ решил увеличить добычу нефти в декабре

"Мы понимаем, что рынок восстанавливается, мы дополнительно даем объемы на рынок, при этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого сезональное есть снижение спроса", — сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Он добавил, что все страны альянса привержены обеспечению рыночной стабильности.

"Мировой спрос по-прежнему находится по давлением штамма "дельта" COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, и сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах, поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч баррелей (в сутки ежемесячно — ред.), она даже в период низкого спроса будет правильной", — отметил Новак.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в четверг заседания решил не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.