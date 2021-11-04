КИШИНЕВ, 4 ноя — ПРАЙМ. Цена на газ в результате переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать, заявила президент Молдавии Майя Санду. Цена на газ в Европе к закрытию торгов снизилась до $865 за кубометр

"Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа", — рассказала Санду телеканалу Moldova 1.

Переговоры с "Газпромом" могли пройти легче и завершиться гораздо быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке, считает она.

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.