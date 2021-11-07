ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть… Он (Байден) может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении", — сказала она в эфире телекомпании CNN.

Грэнхолм не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.

"Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", — пояснила она.