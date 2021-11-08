МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия продолжает поставлять нефтепродукты на украинский рынок, сообщил в понедельник председатель белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Без изменений. Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И в принципе, каких-либо препятствий или иных аспектов не существует. Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается", — приводит слова Рыбакова агентство Белта.

Он отметил, что определенная турбулентность в белорусско-украинских политических отношениях на сегодняшний день не сказывается на поставках нефтепродуктов.

Отвечая на уточняющий вопрос об объемах поставок, глава концерна не стал приводить конкретных цифр, отметив: "Не меньше точно. Далеко не меньше".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа 2020 года. На них в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Против ряда лидеров оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела.