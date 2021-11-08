МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Энергоблок №5 Ленинградской АЭС (по другой классификации – блок №1 Ленинградской АЭС-2) успешно отработал при маневрировании мощностью, сообщила пресс-служба ЛАЭС.

"Восьмого ноября 2021 года на энергоблоке №5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершилось плановое тестирование систем маневрирования на различных уровнях мощности", — говорится в сообщении. Атомщики "успешно проверили эффективность управления электрической мощностью энергоблока и отработали действия персонала", подчеркивается в пресс-релизе.

При эксплуатации маневрирование позволяет оперативно изменять мощность блока в зависимости от суточного энергопотребления и системных ограничений, а также обеспечивает стабильную работу всей энергосистемы.

Способность атомных электростанций с помощью маневрирования мощностью участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы сейчас становится одним из факторов продвижения российского предложения АЭС на мировом рынке.

Но для этого надо, в частности, доказать возможность устойчивой эксплуатации систем энергоблока при периодических изменениях мощности реакторной установки.

Блоки №5 и 6 Ленинградской АЭС (они же блоки №1 и 2 Ленинградской АЭС-2) построены по российскому проекту АЭС-2006Е, который предлагается европейским заказчикам "Росатома". АЭС "Пакш-2", которую планируется построить в Венгрии с участием России, будет иметь возможность маневрировать мощностью.

Энергоблоки Ленинградской АЭС другого поколения — с реакторами РБМК-1000 — работают только в базовом режиме, с наибольшей возможной электрической нагрузкой. А на новейших энергоблоках ВВЭР-1200 помимо базового режима возможна работа в маневренных режимах и следования за нагрузкой с сохранением параметров энергоэффективности.

Иначе говоря, такой энергоблок может работать в режиме ежесуточного изменения мощности: ночью, в часы минимального энергопотребления, мощность снижается, а в дневные часы достигает максимальной проектной нагрузки.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3 и 4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и 6 ВВЭР-1200.