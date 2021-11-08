МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен инвестировать в нефтехимический комплекс в Китае, говорится в релизе компании.

"ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение касаемо многомиллиардного химического комплекса в Dayawan Petrochemical Industrial Park в Хойчжоу провинции Гуандун в Китае", — говорится в релизе.

На строящемся комплексе будут выпускать полимеры, используемые в производстве упаковки, отмечает также компания.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.