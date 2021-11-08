ExxonMobil инвестирует в нефтехимический комплекс в Китае
ExxonMobil инвестирует в нефтехимический комплекс в Китае, на комплексе будут выпускать полимеры
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен инвестировать в нефтехимический комплекс в Китае, говорится в релизе компании.
"ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение касаемо многомиллиардного химического комплекса в Dayawan Petrochemical Industrial Park в Хойчжоу провинции Гуандун в Китае", — говорится в релизе.
На строящемся комплексе будут выпускать полимеры, используемые в производстве упаковки, отмечает также компания.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.
https://1prime.ru/energy/20211108/835153590.html
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