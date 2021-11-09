МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается к доллару и несколько сильнее к евро на слабой динамике нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск вторника рос на 9 копеек — до 71,29 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 82,58 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,31% — до 83,69 доллара за баррель, при этом ранее утром торговался в легком минусе.

"Утро вторника не создает единой картины динамики пары доллар-рубль. Нефть торгуется в слабом плюсе, фьючерсы на американские фондовые рынки находятся под незначительным давлением. Валюты сырьевых экономик также выглядят пессимистично, а на развивающихся рынках прослеживается рост инфляционных ожиданий, что оказывает давление на валюты развивающихся рынков", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Аналитик ожидает во вторник бокового движения пары доллар-рубль и консолидацию у отметки 71,5 рубля. Повышенная волатильность может наблюдаться в конце дня из-за экономической статистики по США и данных по запасам нефти от Американского института нефти (API), полагает он. Эксперт напоминает, что во вторник будет также выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, однако сюрпризов от этого спикера не ожидает.

"Главным поводом для неуверенности служит то, что с 9 ноября Минфин увеличит закупку валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 миллиарда рублей в день с 15,1 миллиарда рублей ежедневных покупок в предыдущий период. Также есть риски того, что Минфин будет весьма неохотно занимать по текущим высоким ставкам, что не будет стимулировать участников рынка ОФЗ к накоплению рублевых позиций", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиций".