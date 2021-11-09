ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа из 11 сенаторов-демократов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Нефть дорожает на сохранении "бычьих" настроений

Они процитировали экспертные данные, согласно которым бензин в США не стоил так дорого с 2014 года.

"Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", — говорится в послании.

Ответственность за кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их утверждению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", а также американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.

В Белом доме также винят в дорожающем бензине ОПЕК, оставшуюся безучастной к призывам увеличить добычу, но пока не определились, какими средствами будет решаться проблема.