МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает роста спроса на нефть в 2021 году на уровне 5,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,5 миллиона, а в 2022 году — еще на 3,3 миллиона баррелей в сутки, до 100,9 миллиона, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Сенаторы США призвали Байдена запретить экспорт нефти

"Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти и жидких углеводородов составит в среднем 97,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, что на 5,1 миллиона баррелей в сутки больше, чем в 2020 году, … в 2022 году мировое потребление нефти и жидких углеводородов увеличится на 3,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Спрос на нефть в мире в октябре вырос на 4,5 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, до 98,9 миллиона баррелей в сутки, также сообщается в докладе.

"Мы оцениваем, что потребление нефти и жидких углеводородов в мире в октябре составило 98,9 миллиона баррелей в сутки. Рост показателя составил 4,5 миллиона баррелей в сутки к октябрю 2020 года", — говорится в докладе.

Однако октябрьский спрос на нефть в мире все еще ниже уровня "доковидного" 2019 года — на 1,9 миллиона баррелей в сутки.

ЦЕНА BRENT

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 71,59 доллара за баррель с прежних 71,38 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA при этом сохранило прогноз средней цены Brent на будущий год на уровне 71,91 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был также повышен, до 69,02 доллара за баррель с сентябрьской оценки в 68,48 доллара, а на 2022 год — до 68,28 доллара за баррель с 68,24 доллара. Байден продлил на год запрет на инвестиции США в ряд китайских компаний

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ В США

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 11 тысяч баррелей в день — до 11,13 миллиона, а на будущий год — на 17 тысяч — до 11,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В сентябре минэнерго понизило прогноз добычи нефти по итогам текущего года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — до 11,73 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,28 миллиона баррелей в сутки.

"В октябре добыча нефти в США, на фоне ее увеличения после урагана "Ида", составила 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя сентября в 10,7 миллиона баррелей в сутки. Мы ожидаем, что добыча вырастет до 11,6 миллиона баррелей в сутки в декабре", — говорится в сообщении.