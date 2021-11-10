МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ прогнозирует рост добычи газа в России в 2021 году на 12%, до 777 миллиардов кубометров, нефти — до 517 миллионов тонн, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на заседании Совета Федерации. Минэнерго планирует ввести норматив продаж угля на бирже

Рост добычи нефти и газового конденсата в РФ в текущем году ожидается на 0,8% — до 517 миллионов тонн, добавил он.

Кроме того, ведомство ожидает роста добычи угля по итогам года на 8% — до 435 миллионов тонн, экспорта — на 5% в годовом выражении. Основной рост поставок угля, по словам министра, ожидается в страны Европы — 7,5% и в АТР — 3%.

Минэнерго прогнозирует рост производства бензина в РФ в 2021 году до 40 миллиона тонн, дизельного топлива — до 80 миллионов тонн, сообщил Шульгинов. По данным Минэнерго, в 2020 году производство бензина снизилось на 4,5% в годовом выражении — до 38,4 миллиона тонн, дизельного топлива — на 0,5%, до 78 миллионов тонн.