МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросли на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, — до 435,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 2,1 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 609,4 миллиона баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период не изменились с предыдущей недели и составили 26,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за ту же неделю уменьшились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 212,7 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 2,6 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 124,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 1,3 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 ноября, не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Эксперт ответил, почему ОПЕК+ не хочет слишком высоких цен на нефть

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в августе составила 11,14 миллиона баррелей в сутки, в сентябре — 10,72 миллиона.

Минэнерго США 9 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — до 11,9 миллиона баррелей в день.