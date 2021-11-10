МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду вечером, и после выхода данных о росте запасов этого сырья в США они опускаются уже до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,05%, до 83,89 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,63%, до 82,78 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросли на 1 миллион баррелей — до 435,1 миллиона баррелей.

Определенное давление на нефтяные котировки также оказывает активное укрепление доллара к мировым валютам на данных о рекордном за 30 лет уровне годовой инфляции в США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет сейчас на 0,62%, до 94,54 пункта.

При этом в дальнейшем аналитики не исключают влияния на нефтяные цены властей США, которые призвали ОПЕК+ увеличить добычу. А группа сенаторов-демократов в понедельник также направила письмо президенту Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. В связи с этим аналитики обратились к ежемесячному краткосрочному прогнозу Управления энергетической информации минэнерго США (EIA), согласно которому ведомство повысило краткосрочные прогнозы как цен на нефть, так и добычи.

"Доклад (EIA – ред.) не прояснил, прибегнет ли администрация Байдена к мерам, направленным на снижение цен. Тем не менее, мы все равно не исключает выпуска нефти из стратегического резерва, особенно если цены останутся на столь высоких уровнях", — приводит агентство Market Watch слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).