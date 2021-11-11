МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в сентябре сократился на 1,7% по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года вырос в 1,9 раза, до 9,974 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). ФТС отчиталась об экспорте сельхозпродукции

Физический экспорт нефти в сентябре сократился на 4,3% в месячном выражении и вырос на 6% в годовом — до 19,484 миллиона тонн.

За январь-сентябрь физический экспорт нефти из РФ упал на 5,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 171,369 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 41%, до 77,897 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из России в сентябре в физическом выражении увеличился по сравнению с августом на 24,5% — до 13,667 миллиона тонн, а в денежном — на 25,1%, до 7,097 миллиарда долларов. В январе-сентябре физический экспорт нефтепродуктов из РФ вырос на 2,7% — до 109,891 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 44,8%, до 50,273 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-сентябре выросли почти в 3 раза в годовом выражении — до 33,3 миллиарда долларов; экспортная цена газа в сентябре увеличилась на 9% к августу — до 308 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных ФТС.

Физический объем экспорта газа в январе-сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 156,8 миллиарда кубометров.

При этом объем экспорта в сентябре сократился на 8,8% в месячном выражении, до 15,3 миллиарда кубометров, но рост экспортной цены компенсировал эту динамику. В итоге, доходы компании от экспорта газа снизились незначительно — на 0,7% по сравнению с августом, до 4,71 миллиарда долларов. По сравнению с сентябрем 2020 года доходы "Газпрома" увеличились более чем в 2 раза, а объем экспорта снизился на 4,4%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла примерно 123 доллара, а в августе — 282,4 доллара.

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре увеличились на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,499 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС.

При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос на 8% и составил 157,976 миллиона тонн.

В том числе в сентябре на экспорт было поставлено 21,343 миллиона тонн угля (рост к августу на 5,6%) на общую сумму 1,871 миллиарда долларов (рост на 10,9%).

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение за год на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).

Экспорт электроэнергии из РФ в сентябре 2021 года вырос на 6,7% по сравнению с августом, до 2,266 миллиарда кВт.ч, следует из данных ФТС.

В целом за январь-сентябрь объем поставок за рубеж достиг 16,547 миллиарда кВт.ч, что в 1,9 больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Импорт электроэнергии в сентябре снизился на 4,4% по отношению к августу и составил 127,8 миллиона кВт.ч. Всего за январь-сентябрь поставки в Россию составили 1,19 миллиарда кВт.ч.