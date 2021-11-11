МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в октябре выросла на 0,22 миллиона баррелей в сутки к уровню сентября, до 27,45 миллиона баррелей в сутки; при этом организация перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 21%, сокращая добычу к базе отсчета корректировок производства почти на 600 тысяч баррелей в сутки сверх необходимого объема, следует из данных ноябрьского доклада.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в октябре составила 27,45 миллиона баррелей в сутки, что на 0,22 миллиона баррелей в сутки выше предыдущего месяца. Больше всего добыча выросла в Саудовской Аравии, Венесуэле, ОАЭ и Кувейте, в то время как заметнее всего она сократилась в Нигерии, Габоне и Экваториальной Гвинее", — сообщается в докладе ОПЕК.

При этом по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу 3,484 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства 10 ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 595 тысяч баррелей в сутки. В итоге ОПЕК выполнила сделку на 121%.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.

Однако альянс пока сохраняет свой утвержденный курс, хотя многие из стран по различным причинам просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго.

Примечательно, что ниже разрешенного уровня в октябре добывала и Саудовская Аравия, к которой руководство США напрямую обращалось с просьбой стабилизировать цены, связывая с этим удорожание бензина в стране. Королевство перевыполнило свои обязательства по сделке на 4%.