МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Странам Запада вместо нападок на Россию по ситуации на мировом рынке энергоносителей следует пересмотреть свою санкционную политику в отношении Москвы и "спокойно попросить" о "спасении". С таким заявлением выступил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. Путин обсудит предотвращение негативного влияния энергетического кризиса

Он отмечает, что ряд руководителей западных государств призывают Россию и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы "они спасли их от самих себя".

"Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть", — пишет он и добавляет, что в Европе, по сообщениям различных изданий, все больше беспокоятся, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".

Автор считает, что Европа нуждается в России намного сильнее, чем США. В частности, европейская политика формируется в настоящее время на отказе от ископаемого топлива. Это отчасти объясняется истощением запасов. Вторая причина — приоритет зеленой энергетики.

Но "теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут", отмечает Рапоза.

Например США и ЕС ввели ряд санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Американские компании в вопросе помощи Москве при разработке нефтяных и газовых месторождений находятся под угрозой больших штрафов. Газ: энергетический кризис стихает

"Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен", — констатирует автор.

По его мнению, России "в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ".

"Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним"", — пишет он.

Что касается администрации американского президента Джо Байдена и конгресса, превратившимся "в центр антироссийской оппозиции", то им стоит "пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией".

"Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", — заключил колумнист.