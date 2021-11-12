МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Нарастающий дисбаланс между спросом и предложением нефти и газа на мировых рынках может привести к новому суперциклу, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Роснефть" в третьем квартале увеличила добычу газа на 4,3%

"Несмотря на неопределенность в мировой экономике вследствие сложной эпидемиологической обстановки, уже сегодня наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы. По мере дальнейшего выявления структурных расхождений между спросом и предложением на мировых энергетических рынках мы можем стать свидетелями нового суперцикла на рынках нефти и газа", — приводятся слова Сечина в сообщении компании.

Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен.

При этом Сечин подчеркнул, что "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи.

"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации Компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", — сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе компании.

Он также отметил, что чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев текущего года почти в 5 раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила рекордные 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее.