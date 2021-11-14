МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Из-за энергетического кризиса Украина может достигнуть "нового дна", написал в статье для издания "Главред" директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Он отмечает, что поставки газа из стран Евросоюза сократились в шесть раз. Также страна испытывает острый дефицит угля: к ноябрю 2021 года на складах остается лишь 542 тысячи тонн угля при плановой норме в три миллиона тонн, напомнил экономист.
"Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами кризиса", — пишет Гончаров.
Ранее стало известно, что на государственных ТЭС на Украине работают лишь 3 из 23 энергоблоков, что составляет 10% их мощности. Подавляющая часть — 14 штук — простаивает из-за дефицита угля, еще шесть находятся на разных стадиях ремонта оборудования, сообщал "Укрэнерго".
https://1prime.ru/energy/20211114/835211753.html
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