МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Из-за энергетического кризиса Украина может достигнуть "нового дна", написал в статье для издания "Главред" директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. СМИ сообщили о серьезном сокращении транзита нефтепродуктов через Украину

Он отмечает, что поставки газа из стран Евросоюза сократились в шесть раз. Также страна испытывает острый дефицит угля: к ноябрю 2021 года на складах остается лишь 542 тысячи тонн угля при плановой норме в три миллиона тонн, напомнил экономист.

"Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами кризиса", — пишет Гончаров.

Аналитик также раскритиковал заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о "полной готовности" страны к отопительному сезону, сочтя их напускным оптимизмом.

Ранее стало известно, что на государственных ТЭС на Украине работают лишь 3 из 23 энергоблоков, что составляет 10% их мощности. Подавляющая часть — 14 штук — простаивает из-за дефицита угля, еще шесть находятся на разных стадиях ремонта оборудования, сообщал "Укрэнерго".