МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" вряд ли повлияет на решение немецкого регулятора о "Северном потоке 2", сказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Не думаю, что у "Нафтогаза Украины" есть какие-то аргументы, которые еще не приводили поляки. И тем более аргументы, которые могут изменить представления немецкого регулятора о соответствии газопровода "Северный поток 2" интересам европейской энергетической безопасности", — отметил Гривач.

"С другой стороны, BNA может быть заинтересовано в подключении украинцев. Это будет объяснением, почему они тянут с решением. А тянут они из-за затянувшегося процесса формирования нового правительства Германии. Брать же на себя ответственность за такое решение во время пересменки никто не хочет", — добавил он.

Решение, по словам Гривача, должно быть вынесено не позже начале января.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50%, до 950 миллионов евро каждый.